Главный тренер Туниса: "Когда мы пробились в такую группу, то понимали, что надеяться надо на третье место"

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул признался, что на групповом этапе чемпионата мира его команда могла рассчитывать только на третье место. Сегодня тунисцы в заключительном матче квартета G переиграли Панаму (2:1) и заняли предпоследнее место. Бельгия и Англия стали первой и второй, соответственно.

- Наверное, нам нужно было лучше выступить с технической точки зрения, хотя в матче с Англией (1:2) мы могли сравниться с ними в технике, несмотря на то, что мы ушли в глухую оборону, - цитирует "Р-Спорт" Маалула. - В сегодняшнем матче мы добились заслуженной победы. Когда мы пробились в такую группу, то понимали, что надеяться нам надо на третье место.

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