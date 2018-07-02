Глава ВОБ: "Матч с хорватами будет игрой повышенного риска. Но не в классическом смысле"

Руководитель ВОБ Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" рассказал о том, что на матче 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия не стоит ждать столкновений фанатов, но атмосфера будет напряженная.

- Если бы предстоял матч отборочного цикла, или играли бы у них, тогда – да. А сейчас чемпионат мира, - говорит Шпрыгин. - Матч повышенного риска, но не в классическом смысле. С нашей стороны не будет таких фанатов – у нас сотни и тысячи отказников. Хорваты сюда не доедут. К тому же на ЧМ уровень обеспечения безопасности другой. Чемпионат России или отборочные игры сборной рядом не стоят – это как небо и земля. К 7 июля все будет подогреваться. Хорватия – такой же принципиальный для нас соперник, как Польша, Украина… Если Россия в полуфинале выйдет на Англию, это станет встречей-реваншем за 2007 год, за 2016-й. Хотя в Европе у нас по пальцам можно пересчитать принципиальные игры, с Англией будет важен матч с другой точки зрения – не то, что мы соперники, будет играть роль политический момент. Напряжение вокруг встречи Россия – Хорватия станет серьезным. Хорватам будет вдвойне обиднее уступить России в гостях. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)