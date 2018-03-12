Глава Шведского футбольного союза не исключает возвращения Ибрагимовича в сборную

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон допускает, что сборная его страны может стать темной лошадкой на чемпионате мира-2018. На групповом этапе шведы сыграют с Кореей, Германией и Мексикой.

- Все группы по-своему сложные, поэтому нас ждут интереснейшие матчи и потрясающая атмосфера, - цитирует ТАСС Нильссона. - Да, есть группы лидеров и команд, близких по уровню. Не хотелось бы загадывать, но посмотрим, может быть, как раз сборная Швеции станет темной лошадкой турнира.

Я прекрасно помню историю, когда практически вся страна уговорила нападающего Хенрика Ларссона возобновить карьеру в сборной перед чемпионатом Европы 2008 года. Что касается слухов про Ибрагимовича, то никто кроме главного тренера не сможет ответить вам на этот вопрос. Не могу исключать, что это произойдет, но еще раз повторюсь, что всеми кадровыми вопросами занимается тренер.

Напомним, Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах за национальную команду он забил 62 мяча.

Форвард является является рекордсменом команды по количеству голов. В активе нападающего участие на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.