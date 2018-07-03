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Глава Крыма обязал всех чиновников посмотреть матч Россия - Хорватия

Сборная России сыграет с Хорватией в субботу. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сборная России сыграет с Хорватией в субботу. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Глава Крыма Сергей Аксенов дал распоряжение всем чиновникам в обязательном порядке смотреть матч чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия. Игра пройдет 7 июля в Сочи. 

- Все в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке. Проверим тех, кто на местах должен быть, - цитирует информагентство "Крым" Аксенова. 

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) // Сборная России на чемпионате мира по футболу

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http://www.c-inform.info/news/id/66713?utm_campaign=glava-kryma-sergey-aksyonov-dal-rasporyazhe

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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