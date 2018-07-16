Глава Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга: "Город получил высокие оценки от ФИФА за проведение матчей ЧМ-2018"

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов подвел итоги проведения чемпионата мира-2018 в городе, а также рассказал, что будет с объектами, восстановленными специально для ЧМ-2018.

– Общий фон по итогам ЧМ-2018 положительный. Петербург провел семь матчей турнира и получил высокие оценки от ФИФА, организация довольна сотрудничеством с нашим городом, – подчеркнул Белов. – Посещаемость арены "Санкт-Петербург" всегда превышала 60 тысяч человек. ФИФА положительно оценила и работу фестиваля болельщиков. Фан-зону на Конюшенной площади каждый день посещали тысячи любителей футбола, несколько раз даже приходилось закрывать вход, так как уже невозможно было разместить внутри всех желающих. Волонтеры, а также все задействованные городские службы четко отработали и справились со своими задачами. Санкт-Петербург получил незаменимый опыт проведения масштабного международного соревнования, который поможет в проведении матчей Евро-2020.

Также Белов поделился информацией о будущем объектов, подготовленных специально для ЧМ-2018:

– Реконструированы стадион "Турбостроитель", тренировочные площадки в Павловске, Петергофе и Зеленогорске, – рассказал он. – Они будут переданы городским спортивным школам, на них смогут заниматься детско-юношеские футбольные команды.

Напомним, что на арене "Санкт-Петербург" состоялись четыре встречи группового турнира: Марокко – Иран (0:1), Россия – Египет (3:1), Бразилия – Коста-Рика (2:0), Нигерия – Аргентина (1:2), игра 1/8 финала Швеция – Швейцария (1:0), полуфинал Франция – Бельгия (1:0) и матч за 3-е место Бельгия – Англия (2:0). В Ленинградской области базировались пять сборных: Саудовская Аравия (тренировочная база ФК "Зенит"), Хорватия ("Рощино Арена", поселок городского типа Рощино), Коста-Рика (стадион "Олимпиец", Павловск), Корея (стадион "Спартак", Ломоносов), Англия (стадион "Спартак", Зеленогорск). (Иван ТОРОПЦЕВ)