Глава ассоциации болельщиков Франции не попал на поезд в Москву, решив лучше рассмотреть Петербург

Президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин не попал в четверг на поезд из Санкт-Петербурга в Москву, где 15 июля его Команда сыграет с Хорватией в финале ЧМ-2018. Он решил еще на один день остаться в городе, чтобы рассмотреть достопримечательности.

- Я не попал на поезд вчера, потому что решил остаться в Петербурге еще на один день, - приводит ТАСС слова Мугина. - Потому что это один из самых главных городов России, который важно посетить.

Он добавил, что накануне ему удалось посетить Петергоф. "Здесь очень много всего интересного, у меня не так много времени, но я пытаюсь попасть в максимальное количество мест", - отметил он, добавив, что это его первый визит в город на Неве.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)