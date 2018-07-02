Гильермо Очоа: "Чемпионат мира показал, что мексиканский футбол вырос"

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа после поражения от Бразилии (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира отметил, что итоги выступления говорят о том, что футбол на его родине постоянно развивается.

- Турнир показал, что мексиканский футбол вырос по сравнению с прошлым, - цитирует ТАСС Очоа. - Надеюсь, что такие результаты сборной произведут впечатление на молодежь и заставят их верить в то, что все возможно, позволят молодым улучшать футбол в стране.

С одной стороны, я рад, что нахожусь в хорошей форме, но с другой недоволен тем, что сегодня мы проиграли. Команда мечтала пройти как можно дальше, чтобы порадовать свою страну и болельщиков. Игра с бразильцами выдалась сложной, это хорошая команда с хорошими игроками, которые в любой момент могут усилить атаку.

Бразильцы играют в лучших клубах мира. Первый гол был забит благодаря Виллиану, его хорошему пасу, но кроме этого у соперника не было много моментов. К тому же бразильцы играли достаточно жестко.

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