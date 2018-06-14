20:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Геркус и Светлаков о матче сборной России: "5:0!"


Президент "Локомотива" Илья Геркус и актер Сергей Светлаков лаконично прокомментировали победу сборной России в первом матче чемпионата мира над Саудовской Аравией (5:0).

В своем Инстаграме Геркус выложил совместную фотографию со Светлаковом. Президент "Локомотива" показывает пять пальцев, а актер изображает ноль.

- 5:0, - коротко подписал фото Геркус.

Напомним, в группе А россиян также ждут встречи со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

 

5:0!!!!

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 14 Июн 2018 в 10:40 PDT

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Саудовской Аравии?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ