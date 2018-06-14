Геркус и Светлаков о матче сборной России: "5:0!"

Президент "Локомотива" Илья Геркус и актер Сергей Светлаков лаконично прокомментировали победу сборной России в первом матче чемпионата мира над Саудовской Аравией (5:0).
В своем Инстаграме Геркус выложил совместную фотографию со Светлаковом. Президент "Локомотива" показывает пять пальцев, а актер изображает ноль.
- 5:0, - коротко подписал фото Геркус.
Напомним, в группе А россиян также ждут встречи со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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