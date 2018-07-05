Гендиректор дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Москвы: "Зона просмотра у стадиона "Спартак" вместит 40 тысяч зрителей"

Генеральный директор Дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта города Москвы Александр Полинский разъяснил "СЭ" детали организации просмотра четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия на территории стадиона "Спартак".

- В Тушино сделаем именно зону просмотра. Это не официальная фан-зона, которая может быть только одна и она в столице на Воробьевых горах, - подчеркнул Полинский.

- Почему восемь больших экранов решено расположить по внешнему периметру арены?

- Внутри нее 13 июля пройдет концерт очень популярной рок- группы. После того, как руководство поручило подготовить зону просмотра, мы изучили, как это удобнее сделать - и решили установить экраны снаружи. Но делаем это внутри периметра безопасности арены, так что правоохранительным органам будет проще поддерживать порядок, ведь народа соберется много.

- Сколько сможет вместить зона просмотра?

- До 40 тысяч зрителей.

- Оснастите территорию так же, как на Воробьевых горах?

- Установим все необходимое для комфортного просмотра. В первую очередь, те самые восемь экранов, безусловно, туалеты, торговлю организуем. Фан-зону на Воробьевых мы монтировали месяц основательно и по проекту. К работам у стадиона "Спартак" наши службы уже приступили.

- Как станет осуществляться проход?

- Через рамки безопасности, будем использовать и стадионные камеры хранения.

- Как можно добраться до зоны просмотра, помимо станций метро "Тушинская" и "Спартак"?

- От "Сокола" будут курсировать автобусы-шаттлы.

Четвертьфинал ЧМ-2018 Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт", начало – в 21.00 по Москве. (Евгений БЕЛОУСОВ)