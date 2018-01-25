Гарет Саутгейт: "Россия превосходно проведет чемпионат мира-2018"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что Россия организовала превосходный Кубок конфедераций–2017 году, поэтому от чемпионата мира 2018 года стоит ожидать того же.

Англичане, которые попали в группу G, на групповом этапе сыграют с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).

– Прошлым летом я побывал на Кубке конфедераций, все было организовано просто превосходно, – приводит ТАСС слова Саутгейта. – Впечатление осталось очень позитивное. Ждем того же и от чемпионата мира.

Мы очень довольны базой: нам понравилось само место, люди там очень дружелюбны. Для нас также важно, что база находится в некотором отдалении. Мы получили нужный баланс – с одной стороны она вполне доступна, с другой нам обеспечен необходимый покой во время турнира.