Гаиска Мендьета: "Черышев станет отличным усилением для сборной России"

Экс-игрок "Валенсии" Гаиска Мендьета в интервью "Известиям" отметил, что хорошо знает полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева. По его словам, хавбек мог бы усилить сборную России на чемпионате мира-2018.

– Вы наверняка знаете Дениса Черышева, который выступает за испанский "Вильярреал"...

— Конечно, я хорошо знаю Дениса. Он — отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы.

– Если бы не травмы, он смог бы играть на топ-уровне?

– Да, но травмы — это часть футбола. Обидно, что неудачи приходят к классным футболистам, но, безусловно, у Дениса есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне.