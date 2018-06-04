Франция объявила окончательную заявку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира–2018. В список вошли 23 игрока.
Состав сборной Франции:
вратари: Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель"), Альфонс Ареола ("ПСЖ");
защитники: Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Адиль Рами ("Марсель"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити", Англия), Бенжамен Павар ("Штутгарт", Германия), Люка Эрнандез ("Атлетико", Испания), Преснель Кимпембе ("ПСЖ");
полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Н`Голо Канте ("Челси", Англия), Тома Лемар ("Монако"), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия), Стивен Н`Зонзи ("Севилья", Испания);
нападающие: Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Флориан Товен ("Марсель").
Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Марсель
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Штутгарт
- Севилья
- Дидье Дешам
- Стив Манданда
- Сборная Египта
- Сборная Франции (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Адиль Рами
- Юго Ллорис
- Рафаэль Варан
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Оливье Жиру
- Блез Матюиди
- Н`Голо Канте
- Самюэль Юмтити
- Тома Лемар
- Преснель Кимпембе
- Усман Дембеле
- Альфонс Ареола
- Джибриль Сидибе
- Бенжамен Менди
- Стивен Н`Зонзи
- Кильян Мбаппе
- Корантен Толиссо
- Флориан Товен
- Набиль Фекир
kaop62
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
17:45
73013
А при чём здесь Египет, о котором в конце заметки?
17:19