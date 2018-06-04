Франция объявила окончательную заявку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира–2018. В список вошли 23 игрока.

Состав сборной Франции:

вратари: Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель"), Альфонс Ареола ("ПСЖ");

защитники: Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Адиль Рами ("Марсель"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити", Англия), Бенжамен Павар ("Штутгарт", Германия), Люка Эрнандез ("Атлетико", Испания), Преснель Кимпембе ("ПСЖ");

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Н`Голо Канте ("Челси", Англия), Тома Лемар ("Монако"), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия), Стивен Н`Зонзи ("Севилья", Испания);

нападающие: Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Флориан Товен ("Марсель").

Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

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