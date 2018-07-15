Франция - Хорватия: финал чемпионата мира, прогноз букмекеров

В воскресенье, 15 июля, в Москве пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 Франция – Хорватия. Игру принимает стадион "Лужники". Начало финала ЧМ-2018 – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Франции с коэффициентом 1,40, а Хорватии – 2,90.

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Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь