Франция - Хорватия - 4:2. Видеообзор финала ЧМ-2018

В финальном матче чемпионата мира-2018 сборная Франции победила Хорватию в "Лужниках" со счетом 4:2.

Авторами голов в составе французов стали Антуан Гризманн, Поль Погба и Кильян Мбаппе. Кроме того, Марио Манджукич забил в свои ворота.

В составе хорватов отличились Иван Перишич и Марио Манджукич.

Видеообзор матча Франция - Хорватия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

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