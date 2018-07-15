Франция - Хорватия - 4:2. Видеообзор финала ЧМ-2018

В финальном матче чемпионата мира-2018 сборная Франции победила Хорватию в "Лужниках" со счетом 4:2.
Авторами голов в составе французов стали Антуан Гризманн, Поль Погба и Кильян Мбаппе. Кроме того, Марио Манджукич забил в свои ворота.
В составе хорватов отличились Иван Перишич и Марио Манджукич.
Видеообзор матча Франция - Хорватия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.
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- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Марио Манджукич
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Иван Перишич
- Кильян Мбаппе