Франция - Аргентина: Хавьер Маскерано догнал Рафу Маркеса по играм за сборную

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Франции проводит 148-ю игру за национальную команду в карьере. По этому показателю он обошел ирландца Робби Кина и догнал мексиканца Рафаэля Маркеса.

Маскерано - рекордсмен по играм за аргентинскую сборную. Рекорд среди всех футболистов принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

Для капитана аргентинцев Лионеля Месси сегодняшняя игра стала 128-й, он обогнал, в частности, португальца Луиша Фигу.

Из игроков сборной Франции только один провел больше 100 игр - вратарь Юго Ллорис, для которого встреча стала 101-й.