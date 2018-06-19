Филиппе Коутинью: "Сделаем все для победы над Коста-Рикой"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью заявил, что его команде предстоит тяжелая игра против Коста-Рики в рамках группового этапа чемпионата мира-2018. Матч состоится 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

- Надо быть сфокусированными и сильными, чтобы выиграть у сборной Коста-Рики, - цитирует ТАСС Коутинью. - Какой будет этот матч, узнаем в день игры, но это будет тяжелая игра, как и любая другая игра на чемпионате мира. Надо быть очень осторожными, но мы найдем, как прорвать их оборону, а также лучший способ для защиты. Для всех ситуаций мы будем готовы.

26-летний бразилец также заявил, что его сборная сфокусирована на командной игре.

- Неймар - храбрый игрок, который создает хорошие, голевые моменты, от него всегда исходит помощь на поле. Все в команде идут за ним, но мы сфокусированы на командой игре - это самое важное, что может быть. Мы сделаем все, что от нас зависит для общей цели - победы, - сказал Коутинью.

Сборная Бразилии выступает в группе E. Первый матч против команды Швейцарии она сыграла вничью 1:1. В оставшихся встречах бразильцы сыграют со сборными Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").

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