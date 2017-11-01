ФИФА продала права на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022 центральному телевидению Китая

ФИФА продала центральному телевидению Китая эксклюзивные права на показ матчей чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщает официальный сайт организации. Стороны также договорились о правах на трансляцию других крупных международных соревнований до 2022 года.

– Китай играет важную роль в глобальной стратегии развития ФИФА, – сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. – Наше сотрудничество с китайским телевидением сделает чемпионат мира еще более доступным для китайской аудитории, повысит популярность игры в стране и поддержит развитие футбола.