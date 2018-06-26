ФИФА оштрафовала сотрудников сборной Германии

ФИФА оштрафовала двух членов сборной Германии за празднование гола в матче чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1). Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт слишком бурно выражали свои эмоции в момент, когда Тони Кроос забил победный мяч в добавленное время.

Бехлау и Фойгт подбежали к скамейке шведов, после чего возникла стычка с соперником. Представители сборной Германии, а также Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.

Помимо штрафов в 5 тысяч швейцарских франков Бехлау и Фойгту объявлены выговоры.

Сборная Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира встретится с Кореей (27 июня, Казань). Шведы сыграют с Мексикой (27 июня, Екатеринбург).

Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

Все о чемпионате мира по футболу-2018