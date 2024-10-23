В Афганистане считают, что в будущем страна сможет принять ЧМ по футболу

Исполняющий обязанности директора Главного управления физической культуры и спорта Афганистана Ахмадулла Васик в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном проведении в стране крупных международных соревнований.

— Может ли в будущем Афганистан принять крупный турнир? Чемпионат мира по футболу?

— Конечно. У нас есть такой план. Мы надеемся, что будет такая мировая программа в сфере спорта. Но сейчас мы не готовы, потому что есть экономические и другие проблемы для Афганистана. Но мы работаем, такой план есть.

— То есть верите, что это возможно в будущем?

— Конечно. Сейчас во многих других странах тоже нет таких возможностей. Но мы постараемся, чтобы у нас такие игры проходили. Чтобы спортсмены из России и других стран принимали участие. Есть такая надежда.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.