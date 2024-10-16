Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:25

Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров среди сборных команд

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров среди сборных.

В ночь с 15 на 16 октября Месси оформил хет-трик за национальную команду в матче квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Боливии (6:0).

В настоящий момент на счету Месси 112 забитых мячей в составе сборной Аргентины, он обошел Али Даеи из Ирана (110). Лидирует по этому показателю форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (133).

Читайте также
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости