Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров среди сборных команд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров среди сборных.

В ночь с 15 на 16 октября Месси оформил хет-трик за национальную команду в матче квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Боливии (6:0).

В настоящий момент на счету Месси 112 забитых мячей в составе сборной Аргентины, он обошел Али Даеи из Ирана (110). Лидирует по этому показателю форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (133).