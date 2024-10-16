Сборные Бразилии и Перу встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборная Бразилии встретится с Перу в 10-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на Национальном стадионе имени Мане Гарринчи в Бразилиа, стартовый свисток прозвучит в 3.45 по московскому времени.

Игру Бразилии и Перу покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Прямой эфир на ТВ начнется в 4.30 мск.

С основными событиями игры Бразилия — Перу можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первом круге встреча этих сборных завершилась победой Бразилии со счетом 1:0. В девяти турах бразильцы набрали 13 очков, перуанцы — 6.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в трех странах — США, Канаде и Мексике.