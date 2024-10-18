Экс-генсек ФИФА Вальке: «Уверен, УЕФА и ФИФА ждут возвращения России»
Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке поделился мнением об отношении международных футбольных организаций к России.
— Уверен, УЕФА и ФИФА ждут возвращения России. Почему нет? Все ждут ее возвращения. ЮАР был забанен ФИФА, но потом вернулся (сборная ЮАР была отстранена от турниров под эгидой ФИФА с 1957 по 1992 год из-за политики апартеида — Прим. «СЭ»). Уверен, европейская ассоциация думают о спорте и футболе, — сказал Вальке «СЭ».
Также функционер поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018 в России.
— Вы работали над чемпионатом мира 2018 года в России. Можно ли сказать, что это лучший ЧМ в истории?
— Сложно ответить на этот вопрос. Каждый чемпионат мира уникален! Нет одного лучшего. В России была прекрасная организация. Россия — футбольная страна, которая заслужила провести этот турнир.
— Вы сказали, что была прекрасная организация.
— Все действительно было прекрасно.
— Если говорить лично о вас, для вас это лучший чемпионат мира из тех, что вы видели?
— Тяжелый вопрос... В каждом ЧМ было что-то особенное. Турнир в ЮАР был уникален тем, что впервые прошел в Африке, а в Германии было отличное время, чтобы завести друзей. Бразилию я просто люблю. Россия умеет организовывать исключительно хорошие турниры. В Катаре, например, все было в одном городе — в один день можно было посетить несколько матчей. Но чемпионат мира в России получил огромный успех. Сравнивать турниры нельзя. Я никогда не понимал, зачем в конце чемпионата мира президент ФИФА говорит, что прошедший турнир был лучшим в истории. Ведь ты же знаешь, что скажешь то же самое через 4 года.
Может ли Россия принять мундиаль еще раз? Конечно! Почему нет? — добавил француз.
Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 по 2015 год. Он был уволен в 2016 году по подозрению в коррупции при реализации билетов на чемпионаты мира. Впоследствии функционер был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.
В 2021 году француз был снова дисквалифицирован — за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет и 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2