Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту

Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту.

Национальные команды Нигерии и Ливии должны были провести матч в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября.

Игра должна была состояться в Бенгази, однако самолет нигерийской команды был перенаправлен в другой аэропорт, располагающийся примерно в 200 км от места проведения встречи. В результате гости провели взаперти без воды и еды более полусуток. Из-за произошедшего инцидента Нигерия отказалась играть с Ливией.

«Мы вернулись домой в целости и сохранности. Я много чего повидал за 10 лет в команде, но ни с чем подобным ранее не сталкивался», -приводит слова капитана сборной Нигерии Уильяма Трост-Эконга RMC Sport.