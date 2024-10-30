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Сегодня, 09:21

Дюков оценил вероятность, что Россию допустят к отбору чемпионата мира-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном допуске сборной России к отборочному турниру чемпионата мира-2026.

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре не столь высока. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА», — цитирует Дюкова РИА «Новости».

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 пройдет 13 декабря в Цюрихе (Швейцария). Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Он пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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