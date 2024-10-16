Сборные Аргентины и Боливии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Аргентины и Боливии встретятся в 10-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также пройдет онлайн на сайте matchtv.ru (на платной основе).

С основными событиями игры Аргентина — Боливия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Встреча этих сборных в первом круге завершилась победой аргентинцев со счетом 3:0. После девяти туров чемпионы мира лидируют в южноамериканском отборе с 19 очками, Боливия набрала 12 очков.