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Аргентина разгромила Боливию, Месси сделал хет-трик и два голевых паса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Аргентины дома разгромила Боливию в матче 10-го тура южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 — 6:0.

Форвард хозяев Лионель Месси сделал хет-трик и отметился двумя результативными передачами. Также у аргентинцев забили Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

Аргентина лидирует в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 11 очками в 10 матчах. Боливия идет на седьмой строчке с 12 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 окт, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
6:0
Боливия

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу
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