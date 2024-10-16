Аргентина разгромила Боливию, Месси сделал хет-трик и два голевых паса

Сборная Аргентины дома разгромила Боливию в матче 10-го тура южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 — 6:0.

Форвард хозяев Лионель Месси сделал хет-трик и отметился двумя результативными передачами. Также у аргентинцев забили Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

Аргентина лидирует в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 11 очками в 10 матчах. Боливия идет на седьмой строчке с 12 очками.