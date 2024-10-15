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Уругвай — Эквадор: смотреть матч отбора чемпионата мира

Сборные Уругвая и Эквадора встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Уругвая и Эквадора встретятся в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также пройдет онлайн на сайте matchtv.ru.

С основными событиями игры Уругвай — Эквадор можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 окт, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
Эквадор

В первом круге во встречи этих соперников победил Эквадор — 2:1. После девяти туров уругвайцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 15 очками, а эквадорцы находятся на пятом месте с 12 очками.

Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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