Уругвай — Эквадор: смотреть матч отбора чемпионата мира
Сборные Уругвая и Эквадора встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Уругвая и Эквадора встретятся в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также пройдет онлайн на сайте matchtv.ru.
С основными событиями игры Уругвай — Эквадор можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В первом круге во встречи этих соперников победил Эквадор — 2:1. После девяти туров уругвайцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 15 очками, а эквадорцы находятся на пятом месте с 12 очками.
Новости