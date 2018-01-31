ФИФА не сообщила, будет ли рассмотрена жалоба РФС на норвежцев

В ответ на просьбу "СЭ" сообщить, будет ли рассмотрена жалоба Российского футбольного союза (РФС) на высказывания президента Норвежского футбольного союза (НФС) Терье Свеннсена, в ФИФА нам ответили следующее:

– В целом комитет по этике рассматривает все вопросы соответствующим образом. При этом комитет не комментирует текущие разбирательства и не сообщает, начато расследование по какому-либо делу или нет.

Напомним, что 26 января исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев​ рассказал, что в комитет ФИФА по этике подана жалоба на президента НФС Свеннсена в связи с его высказываниями о сборной России. Глава НФС заявлял, что надо более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить нашу национальную команду от участия в домашнем чемпионате мира-2018 .

– Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог, поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость, – цитировал ТАСС Алаева. – Мы не позволим бросать тень на российский футбол, поэтому, как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование. В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов fair play. Fair play – это не только поведение футболистов на поле, это и спорт без политики, без дискриминации, и, прежде всего, это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая, и мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами. (Александр БОБРОВ)

РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА на президента федерации футбола Норвегии