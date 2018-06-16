Фернандо Йерро - об ошибке Де Хеа: "Не будем из-за какого-то матча оставлять футболиста за бортом"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после ничьей с Португалией в матче чемпионата мира-2018 (3:3) поддержал вратаря Давида Де Хеа​. Испанский голкипер допустил ошибку, которая привела ко второму голу Криштиану Роналду.

- Мы команда. У игроков бывают хорошие дни, бывают плохие, - цитирует "Р-Спорт" Йерро. - Мы никогда не выкидываем из семьи, мы всегда все вместе. Не будем из-за какого-то матча оставлять футболиста за бортом. В команде все одинаково важны.

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