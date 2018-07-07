Фернандинью подвергся оскорблениям в соцсетях за автогол в матче с Бельгией

Полузащитник сборной Бразилии Фернандинью и члены его семьи подверглись оскорблениям в социальных сетях. Как сообщает Globo, болельщиков разозлил автогол хавбека в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Бельгией (1:2).

В соцсетях Фернандинью и его жена стали получать сообщения с угрозами. Некоторые носили расистский характер, футболиста, в частности, обзывали обезьяной.

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