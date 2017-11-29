FARE выпустит для геев памятку безопасного поведения на чемпионате мира-2018 в России

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар советует геям-болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2018 в Россию, быть очень осторожными. Поуар также добавила, что для гомосексуалистов будет создана памятка безопасного поведения.

– Мы рекомендуем геям быть осторожными в любом месте в России, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество, – цитирует Daily Mail Поуар. – То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.

Будут ли подвергнуты опасности геи, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.

В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Быть геем в России – это не преступление, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сексуальные меньшинства в России есть, но они скрытны.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.