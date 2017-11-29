22:47 29 ноября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

FARE выпустит для геев памятку безопасного поведения на чемпионате мира-2018 в России

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Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар советует геям-болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2018 в Россию, быть очень осторожными. Поуар также добавила, что для гомосексуалистов будет создана памятка безопасного поведения.

– Мы рекомендуем геям быть осторожными в любом месте в России, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество, – цитирует Daily Mail Поуар. – То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.

Будут ли подвергнуты опасности геи, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.

В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Быть геем в России – это не преступление, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сексуальные меньшинства в России есть, но они скрытны.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (5)
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PvsZ

Жорик Вартанов, а в Екб наоборот) Мы от Европы далече, у нас пока всё по-старинке, мальчики с девочками гуляют, ахтунги не в почёте. А вот темнокожие ребята - это без проблем, Чисамба Лунгу не даст соврать))

00:05

Нефилим

Темнокожим абсолютно ничего не грозит, а вот геям за руку ходить конечно не следует...

23:54 29 ноября

Жорик Вартанов

Будут ли подвергнуты опасности геи, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.__________________ в Питере все норм с этим, можно ходить, а вот с неграми и этническими меньшинствами в Питере надо быть осторожнее, там еще живет дело фюрера

23:38 29 ноября

trv71

Это как раз для ПередАса и Ко.

23:02 29 ноября

4rfv5tgb

Лучше для англичан выпустите

22:55 29 ноября