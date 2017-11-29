FARE выпустит для геев памятку безопасного поведения на чемпионате мира-2018 в России

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар советует геям-болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2018 в Россию, быть очень осторожными. Поуар также добавила, что для гомосексуалистов будет создана памятка безопасного поведения.
– Мы рекомендуем геям быть осторожными в любом месте в России, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество, – цитирует Daily Mail Поуар. – То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.
Будут ли подвергнуты опасности геи, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.
В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Быть геем в России – это не преступление, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сексуальные меньшинства в России есть, но они скрытны.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.
PvsZ
Жорик Вартанов, а в Екб наоборот) Мы от Европы далече, у нас пока всё по-старинке, мальчики с девочками гуляют, ахтунги не в почёте. А вот темнокожие ребята - это без проблем, Чисамба Лунгу не даст соврать))
00:05
Нефилим
Темнокожим абсолютно ничего не грозит, а вот геям за руку ходить конечно не следует...
23:54 29 ноября
Жорик Вартанов
Будут ли подвергнуты опасности геи, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.__________________ в Питере все норм с этим, можно ходить, а вот с неграми и этническими меньшинствами в Питере надо быть осторожнее, там еще живет дело фюрера
23:38 29 ноября
trv71
Это как раз для ПередАса и Ко.
23:02 29 ноября
4rfv5tgb
Лучше для англичан выпустите
22:55 29 ноября