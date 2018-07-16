23:50 16 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фан-зону ЧМ-2018 в Москве посетили более 1,9 миллионов человек


Фан-зону чемпионата мира-2018 в Москве, расположенную на Воробьевых горах, посетили 1 912 000 человек.

На трибунах царила доброжелательная и праздничная атмосфера, - цитирует ТАСС руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева. - Болельщики из разных стран активно поддерживали свои команды, наслаждались футболом мирового уровня и уносили с собой яркие положительные эмоции. Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города.

Сейчас на Воробьевых горах проходят демонтажные работы, которые должны завершиться 24 июля. 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь

 

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5378708

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