Фан-зону ЧМ-2018 в Москве посетили более 1,9 миллионов человек

Фан-зону чемпионата мира-2018 в Москве, расположенную на Воробьевых горах, посетили 1 912 000 человек.

- На трибунах царила доброжелательная и праздничная атмосфера, - цитирует ТАСС руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева. - Болельщики из разных стран активно поддерживали свои команды, наслаждались футболом мирового уровня и уносили с собой яркие положительные эмоции. Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города.

Сейчас на Воробьевых горах проходят демонтажные работы, которые должны завершиться 24 июля.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь