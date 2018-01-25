Евгений Селезнев: "Ни за кого не буду болеть на ЧМ"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев отметил, что не будет болеть на чемпионате мира ни за одну команду.

– Вы уже отошли от шока, что Украины не будет на чемпионате мира в России?

– Больная тема, больная... Очень сильно хотел поехать в Россию. Не только я, а вся команда. Но так сложилось. Эх...

– Катастрофа?

– Было неприятно.

– За кого теперь будете болеть на ЧМ?

– Раз Украины нет, значит, ни за кого. Просто буду смотреть футбол.

– Может быть, за кого-то лично будете переживать?

– Хочу, чтобы Месси что-то уже выиграл. В финале ЧМ-2014 болел против немцев. У Лео пока еще нет трофея в составе сборной. Пусть будет. Он этого заслуживает.

– Андрей Воронин, когда узнал результаты жеребьевки, написал российским игрокам: "Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну"...

– Ха-ха! Слушай, это же Ворона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)