Евгений Бушманов: "Черчесов просто смотрел разные схемы"

Тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что Станислав Черчесов в товарищеском матче против Турции (1:1) пробовал несколько вариантов игры. По его словам, в конце игры команда отрабатывала взаимодействия в обороне.

- Тренерский штаб просто смотрел разные схемы, игроков, - приводит ТАСС слова Бушманова. - В первом тайме лучше получалось, особенно во второй половине. Второй тайм получился меньше, плюс в конце перешли на схему в пять защитников, отработали и эту модель. Думаю, это был рабочий момент, разные тактические варианты.

В конце, думаю, не подсели, все-таки тактика игры в пять защитников предполагает, что сложно прессинговать и отбирать мяч у соперника. Здесь больше отрабатывались взаимодействия в обороне.

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

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