ESPN назвал Хиддинка главным кандидатом на пост тренера сборной Австралии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк является фаворитом в борьбе за пост главного тренера сборной Австралии по версии ESPN. Эта должность стала вакантной после того, как Ангелос Постекоглу объявил об уходе из команды.

Отметим, что Хиддинк уже возглавлял сборную Австралии. Он работал с командой с 2005 по 2006 год. Под руководством голландского специалиста "соккеруз" вышли на чемпионат мира 2006 года, где в 1/8 финала проиграли будущему победителю турнира Италии (0:1).

По версии портала, в число кандидатов на пост главного тренера входят бывший тренер уволенный из "Баварии" Карло Анчелотти, экс-помощник Хиддинка в национальной команде, экс-тренер сборной Грэм Арнольд, наставник женской сборной страны Ален Стайчич, а также лучший бомбардир в истории сборной Тим Кэйхил.

Постекоглу возглавлял сборную Австралии с 2013 по 2017 год. Под его руководством команда выступала на чемпионате мира 2014 года (4-е место в группе B, 0 очков) и выиграла Кубок Азии 2015 года. Летом 2017 года "соккеруз" сыграли на Кубке конфедераций в России (3-е место в группе B, 2 очка). В середине ноября Постекоглу помог Австралии завоевать право выступить на ЧМ-2018.

При жеребьевке турнира, которая пройдет 1 декабря в Москве, Австралия наряду с Сербией, Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией попала в четвертую корзину.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 российских городах.