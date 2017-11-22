09:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ESPN назвал Хиддинка главным кандидатом на пост тренера сборной Австралии

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк является фаворитом в борьбе за пост главного тренера сборной Австралии по версии ESPN. Эта должность стала вакантной после того, как Ангелос Постекоглу объявил об уходе из команды.

 
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Отметим, что Хиддинк уже возглавлял сборную Австралии. Он работал с командой с 2005 по 2006 год. Под руководством голландского специалиста "соккеруз" вышли на чемпионат мира 2006 года, где в 1/8 финала проиграли будущему победителю турнира Италии (0:1).

По версии портала, в число кандидатов на пост главного тренера входят бывший тренер уволенный из "Баварии" Карло Анчелотти, экс-помощник Хиддинка в национальной команде, экс-тренер сборной Грэм Арнольд, наставник женской сборной страны Ален Стайчич, а также лучший бомбардир в истории сборной Тим Кэйхил.

Постекоглу возглавлял сборную Австралии с 2013 по 2017 год. Под его руководством команда выступала на чемпионате мира 2014 года (4-е место в группе B, 0 очков) и выиграла Кубок Азии 2015 года. Летом 2017 года "соккеруз" сыграли на Кубке конфедераций в России (3-е место в группе B, 2 очка). В середине ноября Постекоглу помог Австралии завоевать право выступить на ЧМ-2018.

При жеребьевке турнира, которая пройдет 1 декабря в Москве, Австралия наряду с Сербией, Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией попала в четвертую корзину.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 российских городах.

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Russian Hippie

На ЧМ буду болеть за Хиддинка. Успехов старина!

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