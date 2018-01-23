Эмилиано Ригони: "Сыграть полуфинал ЧМ на стадионе "Санкт-Петербург"? Сначала в сборную нужно попасть"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью пресс-службе клуба сказал, что сборной Аргентины на чемпионате мира-2018 досталась сложная группа. В одной группе с южноамериканцами сыграют Исландия, Хорватия и Нигерия.

Хавбек питерцев дебютировал за национальную команду в октябре 2017 года в отборочном матче мирового первенства против Перу (0:0). Также он принял участие в игре с Нигерией (2:4), которая состоялась в Краснодаре.

– Группа тяжелая. Я вообще считаю, что на чемпионате мира в России нет такой группы, где точно можно сказать, кто фаворит, где точно известно, какие команды выйдут из группы. Такого нет, все матчи будут сложными. Отдельно я бы выделил игру с Нигерией, с которой мы уже встречались огромное количество раз на последних чемпионатах мира, и никогда не было легко. Нелегко будет и в этот раз, но мы подходим к этому турниру с четким желанием победить всех, не проиграть ни одного матча и выиграть титул, чтобы никто к нам и близко не смог подобраться.

– Сыграть четвертьфинал или полуфинал на стадионе "Санкт-Петербург" было бы здорово?

– Да, безусловно. Это было бы незабываемое чувство, но сначала в сборную нужно попасть, поэтому сейчас все мои надежды устремлены на то, чтобы оказаться в итоговом списке. А играть в родных стенах, а для меня, безусловно, это родные стены, было бы замечательно.

– Заключительный вопрос. Сборная России в одной группе со сборной Уругвая, а вы с ними регулярно встречаетесь. Расскажите, что это за команда, чего России стоит опасаться?

– Я думаю, что Уругвай – это типичная латиноамериканская сборная. Мы играем в таком стиле, Бразилия, Парагвай. У этой команды большое количество игроков мирового уровня, одни из лучших футболистов мира. Любой сборной, которая встретится с Уругваем, будет нелегко, поэтому посмотрим!

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.