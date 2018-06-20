Эли Боп: "Мбаппе может стать лучшим игроком в истории Франции"

Французский тренер Эли Боп считает нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Кильяна Мбаппе едва ли не самым талантливым игроком за всю историю страны. По его мнению, форвард справился с давлением.

– Это жемчужина французского футбола, – цитирует LFP Бопа. – У Мбаппе есть потенциал стать лучшим французским игроком. Ему всего 19 лет. Он усовершенствовал атакующую игру и вышел на новый уровень. От него очень многого ждали, и он с этим справился. И Мбаппе есть куда прогрессировать. Он стал еще умнее на поле, адаптировался к партнерам по команде и не потерял своей уникальности.