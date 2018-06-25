Эктор Купер: "Не думаю, что Салах уйдет из сборной"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер выразил сомнения, что лидер атак Мохамед Салах уйдет из национальной команды. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард готов покинуть сборную по нефутбольным причинам. Сегодня Федерация футбола Египта, опубликовав старотовый состав команды на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (2:1), сперва не включила в него Салаха, после чего быстро поставила новый вариант, уже с игроком "Ливерпуля". Салах стал автором единственного гола египтян и был назван лучшим игроком матча.

- Зная Салаха, не думаю, что он уйдет из сборной. Могут быть слухи, но ни в коем случае он не мог такое сказать, - цитирует "Р-Спорт" Купера. - Салах после матча пошел к врачу. Не знаю, почему он не пришел на пресс-конференцию.

Сборная Египта проиграла все три матча группового турнира ЧМ (0:1 с Уругваем, 1:3 с Россией и 1:2 с Саудовской Аравией) и заняла последнее место в группе. Салах забил оба мяча команды.

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