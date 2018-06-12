Эксперт: "Салах подойдет к матчу с Россией в нормальной форме"

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков в интервью "СЭ" отметил, что форвард сборной Египта Мохамед Салах успеет набрать форму к матчу с Россией (19 июня, Санкт-Петербург).

– На все про все Салаху пока не хватает еще одной недели, – отметил Васильков. – Восстановление от такой травмы занимает около трех. В его пользу сыграют и положительные эмоции: футболист попал в дружественную атмосферу – в Грозном умеют встречать!

– Как к раз к матчу с Россией пройдет чуть больше трех недель. А форму Салах набрать успеет?

– Она будет нормальной. Хотя ему лучше не сталкиваться с соперниками больным плечом. Конечно, врачи сборной Египта закрепят ему какой-нибудь тэйп – защита точно будет. Но не жесткая – это все-таки футбол. В целом считаю, что у Салаха все сложится хорошо. (Игорь НОВИКОВ)

Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая по ходу финального матча Лиги чемпионов с "Реалом". Вчера он вышел на тренировку сборной Египта, но занимался по индивидуальной программе. Как пояснил врач африканской команды, решение о том, сыграет ли Салах с Уругваем (15 июня), будет приниматься непосредственно в день матча. При этом, по его словам, во встрече со сборной России форвард точно выйдет на поле.

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