Экс-игрок сборной Хорватии: "Уверен, что команда найдет в себе силы выйти в финал чемпионата мира"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович поделился мнением о шансах команды в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Англии.

- Хорватии придется очень тяжело. Уже в поединке с хозяевами турнира было заметно – у многих футболистов команды Далича имеются проблемы. У кого-то усталость накопилась, а у других – мелкие травмы… Но, уверен, хорваты найдут в себе силы не просто классно сыграть в полуфинале, но и выйти в финал, - цитирует игрока "Команда №1". - Ожидаю от матча с Англией невероятной интриги. Считаю, что шансы команд – 50 на 50.

В 1/4 финала хорваты прошли сборную России (2:2, по пенальти – 4:3).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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