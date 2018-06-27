Экс-форвард "Торпедо": "Матч против Уругвая показал истинный уровень россиян"

Бывший форвард "Торпедо", "Тюмени", тульского "Арсенала" и "Черноморца" Александр Призетко считает, что матч против сборной России был для Уругвая лучшим на чемпионате мира-2018. Южноамериканцы одержали разгромную победу со счетом 3:0 и с первого места вышли в 1/8 финала.

– Мой прогноз на центральный поединок в группе A частично оправдался, – цитирует "Команд №1" Призетко. – Я предполагал победу Уругвая над Россией со счетом 1:0. Однако подопечные Оскара Табареса пошли еще дальше, добыв крупную победу. И в этом нет ничего удивительного. И сама игра, в принципе, прошла по предсказуемому сценарию. Уругвайцы чувствуют себя, как рыба в воде, в матчах против команд, которые пытаются действовать первым номером, хотя хозяева особо и не доминировали. У южноамериканцев великолепная игровая дисциплина. Они надежно действовали и при равных составах и при игре в большинстве. Табарес выиграл у Черчесова тактическую дуэль. Первый гол на 10-й минуте выбил хозяев из равновесия. А после второго мяча и удаления на 36-й минует у соперника, победа южноамериканцев уже не вызвала сомнений.

Уругвай – прагматичная команда. Половина ее состава выступает в Италии, Суарес – в Испании, Кавани – во Франции. Смотришь на игру Эдинсона и поражаешься, какой объем черновой работы выполняет этот, без преувеличения звездный футболит.

Это был пока лучший матч уругвайцев на турнире. За 90 минут они позволили сопернику создать лишь один момент для взятия ворот. А что касается хозяев, то поединок против уругвайцев показал истинный уровень россиян. После эйфория, которая захлестнула страну после побед над, мягко говоря, не самыми авторитетными сборными Саудовской Аравии и Египта, крупный проигрыш от уругвайцев опустил хозяев чемпионата мира на землю. Думаю, пока даже до среднего уровня европейских сборных они не дотягивают.

Во втором, ничего не решающем поединке этой группы между Саудовской Аравией и Египтом, видимо, больше хотели победить аравийцы, получившие нагоняй от руководства своей сборной. Было заметно, что подопечные Хуана Антонио Пицци прибавляли после каждого матча и в итоге они добились того, зачем приехали на мировое первенство.

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