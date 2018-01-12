Егор Титов: "С какой стати Россия должна точно выходить из группы на ЧМ-2018?"

Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", Егор Титов в интервью "СЭ" заявил, что не считает сборную России фаворитом своей группы на чемпионате мира-2018​.

- В декабре состоялась жеребьевка чемпионата мира, и меня удивила реакция - мол, надо еще посмотреть, выйдем ли, победим ли Саудовскую Аравию и Египет. Кто тогда должен быть в соперниках, чтобы Россия смогла победить и выйти в плей-офф?

- А мы - кто? Германия, Аргентина, Бельгия? Хозяева? Но этот статус не дает нам в аренду Месси. С какой стати Россия должна точно выходить из группы?

- Потому что у нас есть Глушаков и Смолов.

- А у Египта есть Салах, звезда АПЛ. У нас кто-то играет в Италии, Англии? Салах много забивает, его признают лучшим игроком месяца. "Из какой еще группы выходить, если не из этой", - вот после таких ваших ярлыков выходят футболисты, и у них в голове сидит, что все уже решено.

- То есть вы скептик.

- Я смотрю объективно. В группе есть фаворит - Уругвай, а остальные примерно равны. На наших футболистов будет огромное давление, их будет "колбасить" так, как не понять никому. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Титова