Егор Титов: "С какой стати Россия должна точно выходить из группы на ЧМ-2018?"

Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", Егор Титов в интервью "СЭ" заявил, что не считает сборную России фаворитом своей группы на чемпионате мира-2018.
- В декабре состоялась жеребьевка чемпионата мира, и меня удивила реакция - мол, надо еще посмотреть, выйдем ли, победим ли Саудовскую Аравию и Египет. Кто тогда должен быть в соперниках, чтобы Россия смогла победить и выйти в плей-офф?
- А мы - кто? Германия, Аргентина, Бельгия? Хозяева? Но этот статус не дает нам в аренду Месси. С какой стати Россия должна точно выходить из группы?
- Потому что у нас есть Глушаков и Смолов.
- А у Египта есть Салах, звезда АПЛ. У нас кто-то играет в Италии, Англии? Салах много забивает, его признают лучшим игроком месяца. "Из какой еще группы выходить, если не из этой", - вот после таких ваших ярлыков выходят футболисты, и у них в голове сидит, что все уже решено.
- То есть вы скептик.
- Я смотрю объективно. В группе есть фаворит - Уругвай, а остальные примерно равны. На наших футболистов будет огромное давление, их будет "колбасить" так, как не понять никому. (Сергей ЕГОРОВ)
staerswimmer23
maak на что способны российские футболисты мы каждый ЧМ и ЧЕ смотрим с 94 года. В России в футбол играть не умеют!
10:34
maak
Спринт на что способны конебомжовые мастера мы видели на Евро-2016.
10:16
abs68
После опубликования составов команд - посчитаем зарплатные ведомости и оценочную стоимость, и придем к выводу что ОБЯЗАНЫ! Причем на первом месте!
09:36
rotor23
Какой бред!! ОБЯЗАНЫ выходить! Или действительно расформировать их!!!!
09:18
Спринт
Именно потому, что в составе сборной России есть такие недоучки, как Глушаков, она и имеет мало шансов на выход в 1/8 финала ЧМ.
09:15
SergeyKa
Молодец Егор. Всё правильно сказал.
08:38
ЗлобныйЖиртрест
С какой стати российские игроки должны получать миллионы за хождение пешком по полю? Мы - кто? Германия, Англия, Испания?
08:36