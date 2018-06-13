Егор Титов: "Одна победа сборной России, и недоброжелатели заткнутся"

Тренер "Енисея", бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что болельщикам необходимо сплотиться вокруг национальной команды перед ЧМ-2018. По его словам, российским футболистам нужна одна победа на турнире, чтобы изменить отношение со стороны недоброжелателей.

– Есть ли применительно к сборной России хоть один повод для оптимизма?

– Паники у меня нет, но очень неприятно, когда идет такое нагнетание обстановки перед домашним чемпионатом мира. Скажем так, к сборной относятся очень невежливо. Надо как-то всем сплотиться, а команде попробовать сыграть в хороший футбол, показать хотя бы самоотдачу. А если есть самоотдача, болельщик простит даже результат, который не устраивает. Верю, что футболисты будут грызть землю. Потому что по классу, увы, мы не превосходим никого.

– Черчесов не справился с работой? Почему по отношению к нему такой негатив?

– Не вправе обсуждать коллегу. Есть органы РФС, и после ЧМ будет отчет Станислава Саламовича. Негатив? В этой профессии главное результат. Сборная его не дает, в последних семи матчах шесть поражений и одна ничья – какой тут позитив? Выиграй команда из этих семи матчей хотя бы три, настроение у журналистов было бы лучше. Не было бы стеба, какой есть сейчас. Но Черчесов уверен в себе. Делает дело, а потом видно будет.

– Вам не становится стыдно, когда слышите слова главного тренера о качественном скачке после игры с Турцией?

– Если по результату – возможно, скачок и есть. Раньше ведь проигрывали, а сейчас была ничья. А по игре скачка нет. Но у нас быстро настроение меняется. Одна победа, и недоброжелатели заткнутся. (Сергей ЕГОРОВ)

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