Египетский журналист: "Скорее уволят наших футбольных чиновников, чем Салах уйдет из сборной"

Сооснователь популярного в Египте спортивного журнала Al-Ahly Валид Заки в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил сомнение тем, что нападающий Мохамед Салах может завершить карьеру в сборной. Ранее телеканал CNN сообщил, что лидер "Ливерпуля" недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном. В СМИ широко освещалось присвоение Салаху звания почетного гражданина Чеченской республики. По мнению звезды "фараонов", он должен ассоциироваться исключительно с футболом.

- Я не верю в то, что Салах может уйти из сборной, - подчеркнул Заки. - Египетская футбольная ассоциация уже опровергла эту информацию, и Мохамед определенно сыграет в понедельник с Саудовской Аравией. Я вообще не представляю, как можно покинуть национальную команду на взлете карьеры. Салах - икона египетского футбола. Скорее власти нашей страны уволят футбольных чиновников, чем Салах завершит карьеру в сборной. (Гоша ЧЕРНОВ)

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам