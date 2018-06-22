Эдуард Безуглов: "В Самаре ожидается жара, но мы знаем, как с ней справиться"

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что залогом хорошей физической формы национальной команды является мастерство тренерского штаба, грамотно спланированная подготовка, мотивация футболистов и огромная поддержка всей страны. Также он отметил, что погодные условия во время матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая будут одинаковыми для обеих команд.

Эдуард Безуглов: "Рассчитываем, что эффект от сбора в среднегорье продлится до финала"

– Уже можете назвать диагноз Дзагоева?

– У него частичное повреждение мышцы группы Хамстринг первой и второй степени.

– Вы часто говорили, что в жару тяжело играть. В Самаре в день матча ожидается плюс тридцать три. Тяжело будет нашей команде?

– Наверняка тяжело. Но Уругваю будет не менее трудно. Они жаловались, что даже в Екатеринбурге им было жарко, хотя это южная нация. Мы не первый раз сталкиваемся с такой проблемой и знаем, как к ней готовиться. Думаю, что у нашей команды проблем с жарой точно не будет.

– Вы, как известный марафонец. Каким образом сборная России на этом чемпионате мира впереди всех по пробегу?

– Я сам себе не кажусь марафонцем, просто увлекаюсь этим видом спорта. А по поводу пробега, скажу, что залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, грамотно спланированная подготовка, мотивация футболистов и естественно, огромная поддержка всей страны. Ребята все чувствуют и это придает им дополнительных сил. А тем, кто пишет куда-то запросы и пытается узнать почему мы так бежим, хочется посоветовать, чтобы болельщики их страны были менее пугливыми, приезжали в Россию и лучше поддерживали свои сборные. Тогда и мошка мешать не будет, и пробеги других сборных, пусть своим помогают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

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