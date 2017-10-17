Эду Гаспар: "Бразилии важно посетить Россию перед ЧМ-2018"

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар отметил, что команде важно побывать в России перед чемпионатом мира-2018​. Напомним, сегодня было объявлено о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

- Важно познакомиться с болельщиками, стадионом до того, как будет определен окончательный список игроков, - приводит "Р-Спорт" слова Гаспара. - Посещение страны-хозяйки чемпионата мира позволит нам получить информацию о том, как мы будем жить и работать во время турнира.

Наша цель состояла в том, чтобы провести четыре матча с топ-командами. Мы сыграем с японцами, англичанами, немцами и россиянами. Это позволит создать базу для сплочения команды.