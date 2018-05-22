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Дзюба - о британских фанатах: "Кто приедет к нам с мечом, могут не выйти из вагона"


Форвард сборной Артем Дзюба выступил перед журналистами после своей первой тренировки в составе команды. Нападающий пропустил несколько дней из-за ангины.

- Думаю, тот фанат, кто говорил про третью мировую войну, не приедет в Россию. Это так, крики с дивана. Все, кто попробует приехать к нам с мечом, могут даже не выйти из вагона или из самолета. Поэтому на их месте  всем ехать сюда, чтобы насладиться нашей прекрасной страной, убедиться, что все замечательно.

Все медведи в зоопарках, а наши люди - цивилизованные и адекватные. А если кто-то приедет с грубостью, то в нашей стране умеют преподать урок. Так что в России все будут нежными. По-другому никак! (Дмитрий СИМОНОВ)

Британские фанаты готовы устроить "третью мировую на ЧМ-2018". Что это вообще такое?

 

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