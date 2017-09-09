Джанни Инфантино: "Уверен, чемпионат мира-2018 получится замечательным"

Сегодня в Москве в обновленных "Лужниках" состоялась торжественная церемония старта тура Кубка чемпионата мира по футболу. На ней был представлен главный трофей, который будущим летом получит сборная-победитель мирового первенства.

В мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин, бывший нападающий сборной Бразилии Бебето и экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге.

– Мне очень приятно находиться на церемонии старта тура Кубка мира, – сказал Инфантино. – Мое сообщение очень простое: я хочу попросить российский народ: наслаждайтесь, празднуйте и отмечайте! Сначала туром Кубка мира, а затем и самим турниром. А народу всего мира я хочу сказать: приезжайте в Россию и насладитесь Россией.

Стадион "Лужники" с великой историей ожидает такое же великое будущее. Имя этой арены навсегда вписано не только в историю футбола, но и всего спорта. А через год здесь станет известно имя чемпиона мира. Меньше, чем через год, здесь, на этом самом месте, Кубок будет вручен новому чемпиону мира. Только тот, кто победит, сможет поднять его над своей головой и отпраздновать. Поэтому сейчас мы начинаем тур Кубка мира, чтобы показать его не только России, но и всему миру. И мы расскажем всей России, всему миру об этом соревновании. Россия может гордиться и Москва может гордиться таким замечательным, прекрасным стадионом. Уверен, чемпионат мира получится замечательным! Спасибо! (Михаил ГОНЧАРОВ)