Джанни Инфантино: "ЧМ-2018 изменит представление о России"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддерии жеребьевки чемпионата мира 2018 года выразил уверенность в том, что турнир поможет вывести российский футбол на новый уровень. Глава организации отметил, что инфраструктура мирового первенства улучшит повседневную жизнь жителей страны.

- Мы можем ожидать, что чемпионат мира в России изменит сложившееся представление о России, - сказал Инфантино в интервью пресс-службе ФИФА, - У всех нас есть предубеждения, в том числе по отношению к странам. И Россия – не исключение. Предыдущие страны-организаторы чемпионата мира проходили это, и я думаю, что благодаря предстоящему чемпионату мира изменится восприятие России в мире. Мир познает страну, которая открыта, гостеприимна, радушна. Она любит организовывать праздники и наслаждаться ими. Вот и с июня по июль следующего года Россия подготовит отличный футбольный праздник.

У России и российского футбола останется богатое наследие. Задействовано двенадцать современных футбольных арен, которые помогут вывести российский футбол на новый уровень. Помимо этого, благодаря чемпионату мира построена такая инфраструктура, как аэропорты, отели, станции метро. Конечно, это улучшит каждодневную жизнь многих людей. Это один из элементов наследия, который останется после проведения чемпионата мира. Кроме того, не стоит забывать о том, что на чемпионате мира гостям и участникам будут помогать 15 000 волонтеров, которые внесут свой вклад в успешное проведение турнира. Этот опыт безусловно будет способствовать развитию волонтерского движения в России, да и в целом добавит позитива всем жителям страны, которые тем или иным образом способствовали успешной организации турнира. Уверен, что проведение чемпионата мира принесет большую пользу россиянам в ближайшие годы.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет