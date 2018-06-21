18:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

DW: наша журналистка подверглась сексуальному домогательству на ЧМ-2018


В Deutsche Welle заявили, что журналистка их испаноязычного отдела Жюльет Гонсалес Теран подверглась сексуальному домогательству во время репортажа из Москвы, когда рассказывала о событиях ЧМ-2018.

Во время репортажа внезапно в кадре появился мужчина, который поцеловал журналистку в щеку, обнял за плечи и положил руку в район груди, крича "Россия - чемпион". После этого он исчез в толпе.

- Когда мы вышли в прямой эфир, болельщик этим воспользовался, - сказала журналистка. -  Потом я посмотрела, здесь ли он еще, но он уже исчез.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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